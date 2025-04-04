Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'i Filistinsizleştirme projelerine şahit oluyoruz. Soykırımın son aşamasına geçildiğini görüyoruz, buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'i Filistinsizleştirme projelerine şahit oluyoruz. Soykırımın son aşamasına geçildiğini görüyoruz, buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto etti.
İsrail karşıtı slogan atan vatandaşlar, sık sık tekbir getirdi.
Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Oktay da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile cuma namazını kıldığı camiden çıkışta konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Oktay, Mardin'den yükselen sesin insanlığın sesi ve haykırışı olduğunu söyledi.
Filistin'de bugüne kadar kadın, çocuk, genç, binlerce sivil ile görevlerini yapan gazetecilerin katledildiğini belirten Oktay, "Çok sistematik bir soykırımın yürüdüğünü görüyoruz. Her defasında da farklı bir gerekçe ama asıl gerekçe İsrail'in yayılmacı hakimiyet arzusudur. Türkiye olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında her platformda ve ortamda sonuna kadar sesimizi yükselttik, bugünden sonra da yükselteceğiz." diye konuştu.
Oktay, şunları kaydetti:
"İsrail'in ve destekçilerinin Filistin'i Filistinsizleştirme evresine geçtiklerini görüyoruz. Filistin'i Filistinsizleştirme projelerine şahit oluyoruz. Soykırımın son aşamasına geçildiğini görüyoruz, buna müsaade etmeyeceğiz. Bu insanlığın katledilmesi olayıdır. Hükümetler sessiz kalsa bile dünyanın her yerinde insanlığın sesinin yükselmeye başladığını görüyoruz. Biz nerede insanlık zulüm altındaysa dinine, rengine, ırkına bakmadık, insanlığın, insanın yanında olduk, insanı sevdik, yaradandan ötürü sevdik. Ne yazık ki yine okulların, camilerin, hastanelerin, sivillerin bombalanması ve Filistinlilerin sürgün edilmesine yönelik İsrail'in soykırımı bütün şiddetiyle devam ediyor. Cenab-ı Hak bu zalimlere inşallah fırsat vermez."
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa ise İsrail'e tepkilerini dile getirdi.
Başboğa, şunları kaydetti:
"Havadan, karadan ve denizden tamamen kuşatılan, her türlü gıda ve ilaç gibi temel insani ihtiyaçları bile sağlamasına izin vermeyen İsrail'in vahşi ablukasına rağmen, Filistinli kardeşlerimiz teslim olmak yerine direnmeyi ve şehadeti seçti. Gazze direnişi, imanın, vicdanın, cesaretin, hakkın, hukukun, özgürlüğün ve iradenin şahlanışıdır. Gazze, dünyadaki bütün mazlumların ilham ve cesaret örneğidir. Bütün alanlarda İsrail'in yalnızlaştırılması ve cezalandırılması için çok yönlü çalışmalar yapılmalıdır. Sustukça ve tepkisiz kaldıkça İsrail masum kardeşlerimizi katletmeye devam edecektir. İsrail ve işbirlikçilerini lanetliyoruz."
Açıklamaların ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua okundu.
Açıklamaya, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin, İl Müftüsü Enver Türkmen de katıldı.
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