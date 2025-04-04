Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin'i Filistinsizleştirme projelerine şahit oluyoruz. Soykırımın son aşamasına geçildiğini görüyoruz, buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto etti.

İsrail karşıtı slogan atan vatandaşlar, sık sık tekbir getirdi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin'e gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Oktay da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile cuma namazını kıldığı camiden çıkışta konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Oktay, Mardin'den yükselen sesin insanlığın sesi ve haykırışı olduğunu söyledi.

Filistin'de bugüne kadar kadın, çocuk, genç, binlerce sivil ile görevlerini yapan gazetecilerin katledildiğini belirten Oktay, "Çok sistematik bir soykırımın yürüdüğünü görüyoruz. Her defasında da farklı bir gerekçe ama asıl gerekçe İsrail'in yayılmacı hakimiyet arzusudur. Türkiye olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımızın başkanlığında her platformda ve ortamda sonuna kadar sesimizi yükselttik, bugünden sonra da yükselteceğiz." diye konuştu. Oktay, şunları kaydetti: "İsrail'in ve destekçilerinin Filistin'i Filistinsizleştirme evresine geçtiklerini görüyoruz. Filistin'i Filistinsizleştirme projelerine şahit oluyoruz. Soykırımın son aşamasına geçildiğini görüyoruz, buna müsaade etmeyeceğiz. Bu insanlığın katledilmesi olayıdır. Hükümetler sessiz kalsa bile dünyanın her yerinde insanlığın sesinin yükselmeye başladığını görüyoruz. Biz nerede insanlık zulüm altındaysa dinine, rengine, ırkına bakmadık, insanlığın, insanın yanında olduk, insanı sevdik, yaradandan ötürü sevdik. Ne yazık ki yine okulların, camilerin, hastanelerin, sivillerin bombalanması ve Filistinlilerin sürgün edilmesine yönelik İsrail'in soykırımı bütün şiddetiyle devam ediyor. Cenab-ı Hak bu zalimlere inşallah fırsat vermez."