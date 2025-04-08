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        Midyat'ta tarihi yapıya uymayan tabela, levha ve eklentiler kaldırıldı

        Mardin'in Midyat ilçesinde sit alanında tarihi yapıya uymayan tabela, levha ve eklentiler kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:33 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:33
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        Midyat'ta tarihi yapıya uymayan tabela, levha ve eklentiler kaldırıldı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde sit alanında tarihi yapıya uymayan tabela, levha ve eklentiler kaldırıldı.

        Midyat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kentsel Tasarım ve Koruma, Uygulama Denetim Bürosu (KUDEB) koordinasyonunda ilçede çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamında, sit alanında yapılan incelemelerde, modern malzemelerle inşa edilmiş, tarihi mimariye uygun olmayan cephe düzenlemeleri, izinsiz eklemeler ve benzeri uygulamalar tespit edildi.

        Tespit edilen yapı ve uygulamaların sahipleriyle iletişime geçilerek, gerekli yasal süreçler hakkında bilgilendirme yapıldı ve aykırılıkların giderilmesi için süre tanındı.

        Belirlenen süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan yapı sahiplerinin ardından ekipler tarafından tabela ve levha ve eklentiler kaldırıldı.

        Bu çalışmaların tamamlanmasıyla Midyat'ın tarihi siluetinin daha da belirginleşmesi ve ilçenin turizm potansiyelinin artması bekleniyor.

        Tarihi dokunun korunması ve yaşatılması çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Midyat'ımızın kendine has mimarisi, taş işçiliği ve tarihi atmosferi bizim için paha biçilmez bir değerdir. Bu değeri koruyarak gelecek nesillere aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu doğrultuda, tarihi dokuya aykırı tüm yapı ve uygulamaların kaldırılması için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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