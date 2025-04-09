Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Polis Haftası mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümüne ulaşmış olmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının 180 yıla dayanan köklü geçmişiyle devletin en kıymetli kurumlarından biri olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Emniyet Teşkilatımız kurulduğu günden bugüne dek mesai mefhumu gözetmeksizin üstün vazife anlayışıyla memleketimiz ve milletimiz için görevini her daim yerine getirmekte ve gururumuz olmaya devam etmektedir. Kamu düzeninin korunması ve asayişin sağlanması, trafik güvenliğinin sağlanması, organize suçlarla mücadele ve özellikle de geleceğimiz olan gençliğimizi ve tüm vatandaşlarımızı tehdit eden her türlü suçun önlenmesi, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi için var gücüyle çalışan emniyet görevlilerimiz devletimiz ve milletimiz için mühim bir konumdadır. Bu vesile ile huzur ve güven ortamının sağlanması için gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarının 10 Nisan Polis Haftasını kutluyor, görevlerini ifa ederken şehadete ulaşan polislerimize rahmet dilerken kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde üstün başarılar diliyor, aileleriyle sağlıklı ve mutlu ömürler temenni ediyorum."