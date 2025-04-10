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        Mardin 1969 Spor Antalya'da kampa girdi

        Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Mardin 1969 Spor, Antalya'da kampa girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:08
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        Mardin 1969 Spor Antalya'da kampa girdi
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        Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Mardin 1969 Spor, Antalya'da kampa girdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin bitimine 3 hafta kala iki maçını Denizlispor ve Edirnespor karşısında deplasmanında oynayacak olan Mardin temsilcisi, son maçında ise Orduspor 1967'i konuk edecek.

        Mardin 1969 Spor, son maçlarına dahi iyi hazırlanmak için Antalya'da kampa girdi.

        Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, kamptaki takımı ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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