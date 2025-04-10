Mardin 1969 Spor Antalya'da kampa girdi
Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Mardin 1969 Spor, Antalya'da kampa girdi.
Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Mardin 1969 Spor, Antalya'da kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin bitimine 3 hafta kala iki maçını Denizlispor ve Edirnespor karşısında deplasmanında oynayacak olan Mardin temsilcisi, son maçında ise Orduspor 1967'i konuk edecek.
Mardin 1969 Spor, son maçlarına dahi iyi hazırlanmak için Antalya'da kampa girdi.
Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, kamptaki takımı ziyaret etti.
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