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        Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:49
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        Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Mardin İnsani Yardım Derneği (Mardin İHH) ve Mardin Kudüs Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Mardin İHH Başkan Yardımcısı Salih Uygur, yaptığı açıklamada, İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 50 binden fazla masum sivilin katledildiğini, 115 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti.

        Yaşamını yitirenlerin büyük bir kısmını çocuk, kadın, yaşlı, sağlık çalışanları ve gazetecilerin oluşturduğunu dile getiren Uygur, şunları söyledi:

        "Gazze'deki sağlık altyapısı İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırıları ile yıkıldı. İsrail, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yapıyor. Gazze'ye açılan sınır kapıları abluka altında tutularak insani yardım geçişleri engelleniyor. 2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur."

        Yapılan zulme herkesin karşı durması gerektiğini vurgulayan Uygur, "Gazze, sadece Müslümanların meselesi değil, bütün insanlığın ortak meselesi. Herkesi bu sorumlulukta üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz. Bu zalimliğe karşı hiç kimse sessiz kalmamalı. Herkes elinden geleni yaparak zulmün sona ermesi için gayret etmelidir." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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