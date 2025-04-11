Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polisevi'nde program düzenlendi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programda, şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları ile yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti.

Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, polis teşkilatının tarihi misyonuna ve fedakarlıkla yürütülen görevine değinerek, köklü kurumun 180 yıla binlerce kahramanlık hikayeleri sığdırdığını belirtti.

"Geçmişten aldığınız bu kahramanlık mirasını daha da yukarılara çıkararak gelecek nesillere layıkıyla devredeceksiniz. Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlık ve huzur diliyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere emanettir, devletimize emanettir. Tüm kurumlarımızla bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Akkoyun, Polis Haftası'nı kutladı.