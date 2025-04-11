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        Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

        Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:33 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:38
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        Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
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        Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Polisevi'nde program düzenlendi.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, programda, şehit aileleri, gaziler ve emniyet mensupları ile yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti.

        Akkoyun, programda yaptığı konuşmada, polis teşkilatının tarihi misyonuna ve fedakarlıkla yürütülen görevine değinerek, köklü kurumun 180 yıla binlerce kahramanlık hikayeleri sığdırdığını belirtti.

        "Geçmişten aldığınız bu kahramanlık mirasını daha da yukarılara çıkararak gelecek nesillere layıkıyla devredeceksiniz. Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlık ve huzur diliyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizlere emanettir, devletimize emanettir. Tüm kurumlarımızla bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Akkoyun, Polis Haftası'nı kutladı.

        İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da teşkilatın 180 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünün bahtiyarlığını yaşadıklarını kaydetti.

        Buğday, "Teşkilatımızın 180 yıllık mazisi nice kahramanlık, cesaret ve fedakarlık örnekleri ile doludur. Şehrimizin huzur ve güveni için çalışırken bu kahramanlarımızın bize bıraktığı örneği kendimize miras alıyor, o fedakarlık ve cesaretten ilham alıyor, milletimizin destek ve dualarını daima yanımızda hissediyoruz." diye konuştu.

        Programa, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç, Emniyet Hizmetleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Ömer Özel ve diğer davetliler katıldı.

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