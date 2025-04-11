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        Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde satranç turnuvası başladı

        Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde satranç turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:47 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:48
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        Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde satranç turnuvası başladı
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        Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde satranç turnuvası başladı.

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, Vakıf Öğrenci Topluluğu organizasyonunda Kasımiye Medresesi'nde düzenlenen ve 3 aşamada yapılacak olan satranç turnuvasının ilk ayağının başladığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde yer alan ve inşa edildiği döneminin tarihi belgesi olan Kasımiye Medresesi'nin anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade etti.

        Demir, şunları kaydetti:

        "Döneminin üniversitesi olarak kabul edilen, faal olduğu dönemlerde yalnızca dini eğitimler değil aynı zamanda pozitif bilimlerde de eğitim verilen medrese, vakfiyesinde yer aldığı şekliyle eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere günümüzde El-Cezeri Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmiş olup mekanik bilimin öncüsü El-Cezeri'nin mirasına yakışır bir etkinlikle, stratejik düşünce ile vakıf kültürünün kesişim noktasına dönüştü. Turnuva öncesinde, etkinlik kapsamında düzenlenen kültürel geziler aracılığıyla katılımcılar, hem medresenin tarihi atmosferini yakından deneyimleme hem de kültürel hafızalarını canlandırma imkanı buldular. Turnuva, Kasımiye Medresesi'nin tarihi atmosferinde önümüzdeki günlerde de devam edecek. Yarışmalar sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere özel ödüller takdim edilecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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