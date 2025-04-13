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        Mardin'de "TBMM Kupası Satranç Turnuvası" ödül töreni düzenlendi

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde "TBMM Kupası Satranç Turnuvası" ödül töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:22 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:22
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        Mardin'de "TBMM Kupası Satranç Turnuvası" ödül töreni düzenlendi
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde "TBMM Kupası Satranç Turnuvası" ödül töreni gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Dargeçit Kapalı Spor Salonu'nda "TBMM Kupası Satranç Turnuvası" düzenlendi.

        3 kategoride yapılan turnuvada, 8 yaş ve altı kategorisinde Arya Alptekin, 10 yaş ve altı kategorisinde Bedirhan Aktaş, 14 yaş ve altı kategorisinde Berken Büyükkaya birinci oldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, TBMM'nin açılış yıl dönümünü ve 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        İpek, zeka, strateji ve sportmenlik ruhu ile düzenlenen turnuvada yarışan tüm sporcuları tebrik etti.

        Turnuvanın sonunda birinci olan öğrencilerin ödülleri Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek tarafından verildi.

        Törene, Dargeçit Gençlik ve Spor Müdürü Abdurrahman Çiçek ve Midyat Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Rıdvan Akyol ve öğrencilerin velileri katıldı.

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