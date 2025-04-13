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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 22:12 Güncelleme: 13.04.2025 - 22:21
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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Mardin İHH İnsani Yardım Derneği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde bir araya gelen grup, "Kudüs ve Gazze ümmetin iman ve izzet davasıdır" ve "Fırat'tan Gazze'ye direnişe bin selam" yazılı pankart açtı.

        Yürüyüşe geçen kalabalık, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

        Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadıklarını, İsrail'in, sürdürdüğü saldırılarda çoğunluğu çocuk, kadın, yaşlı, sağlık çalışanlarından oluşan binlerce kişiyi katlettiğini söyledi.

        Filistin'de yaşanan zulme dünyada her kesimden tepki geldiğini kaydeden Aşar, şunları söyledi:

        "Allah öyle bir hale getirdi ki bu davayı, şu anda dünyada vicdan sahipleri ayaklandı. Sadece Müslümanlar değil, bütün vicdan sahipleri şu anda ayakta. Çünkü orada çocuklara, kadınlara, yaşlılara bir vahşet var, bir cinayet var. Orada çocuklar kadınlar öldürülürken biz her gün meydanlara inmek zorundayız."

        Aşar, İsrail menşeli ürünlerin ve İsrail'i destekleyen markaların boykot edilmesinin devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Açıklamanın ardından İl Müftüsü Enver Türkmen dua okudu.

        Programa, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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