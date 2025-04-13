Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesi Ravza Caddesi'nde bir araya gelen grup, "Kudüs ve Gazze ümmetin iman ve izzet davasıdır" ve "Fırat'tan Gazze'ye direnişe bin selam" yazılı pankart açtı.

Yürüyüşe geçen kalabalık, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirip, İsrail aleyhine slogan atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadıklarını, İsrail'in, sürdürdüğü saldırılarda çoğunluğu çocuk, kadın, yaşlı, sağlık çalışanlarından oluşan binlerce kişiyi katlettiğini söyledi.

Filistin'de yaşanan zulme dünyada her kesimden tepki geldiğini kaydeden Aşar, şunları söyledi:

"Allah öyle bir hale getirdi ki bu davayı, şu anda dünyada vicdan sahipleri ayaklandı. Sadece Müslümanlar değil, bütün vicdan sahipleri şu anda ayakta. Çünkü orada çocuklara, kadınlara, yaşlılara bir vahşet var, bir cinayet var. Orada çocuklar kadınlar öldürülürken biz her gün meydanlara inmek zorundayız."