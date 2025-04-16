Mardin'de "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı

Mardin'de "Turizm Haftası" çeşitli etkinliklerle başladı.

Turizm Haftası dolayısıyla Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin 81 ilinden resim öğretmenlerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Hasan Kurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, zengin kültür miraslarını ve kadim değerleri içerisinde barındıran Mardin'in, turizm potansiyeli için büyük önem taşıdığını söyledi.

Yüzyıllardır farklı din, dil, ırk ve kökeni içerisinde barındıran kentin her geçen gün geliştiğini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Doğa, gastronomi, inanç, sağlık, kültür turizmi gibi dört mevsim sürdürülebilir turizmi artırarak ilimizin turizm potansiyelini çeşitlendirmek istiyoruz. Bize düşen bu coğrafyanın yüksek turizm potansiyelini, alacağımız kararlarla, hayata geçireceğimiz proje ve çalışmalarla artırmaktır. Bu anlamda alt ve üst yapı unsurlarının iyileştirilmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bakanlığımızın turizmi 12 aya yayma ve sürdürülebilir turizm çalışmaları bizlere ışık tutmaktadır."