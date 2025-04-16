Mardin'de "Turizm Haftası" etkinlikleri başladı
Mardin'de "Turizm Haftası" çeşitli etkinliklerle başladı.
Mardin'de "Turizm Haftası" çeşitli etkinliklerle başladı.
Turizm Haftası dolayısıyla Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin 81 ilinden resim öğretmenlerinin hazırladığı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Hasan Kurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, zengin kültür miraslarını ve kadim değerleri içerisinde barındıran Mardin'in, turizm potansiyeli için büyük önem taşıdığını söyledi.
Yüzyıllardır farklı din, dil, ırk ve kökeni içerisinde barındıran kentin her geçen gün geliştiğini belirten Kurt, şunları kaydetti:
"Doğa, gastronomi, inanç, sağlık, kültür turizmi gibi dört mevsim sürdürülebilir turizmi artırarak ilimizin turizm potansiyelini çeşitlendirmek istiyoruz. Bize düşen bu coğrafyanın yüksek turizm potansiyelini, alacağımız kararlarla, hayata geçireceğimiz proje ve çalışmalarla artırmaktır. Bu anlamda alt ve üst yapı unsurlarının iyileştirilmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bakanlığımızın turizmi 12 aya yayma ve sürdürülebilir turizm çalışmaları bizlere ışık tutmaktadır."
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök ise turizmde dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 5 ülkesinden biri olduklarını söyledi.
Mardin'in 2000'li yılların başında başlayan turizm hareketinin bugün şehrin taşıma kapasitesini dahi zorlar derecede geliştiğini anlatan Gök, şöyle konuştu:
"Mardin artık Türkiye'nin her bölgesinden ziyaretçiler için mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Geçen yıl toplam 515 bin 712 tekil turistin konakladığı ilimiz, konaklama rakamlarının ölçülmeye başlandığı tarih itibariyle kendi rekorunu kırmıştır. Gecelemelerle yaklaşık 900 bine denk gelen ve günübirlikçilerle 2 milyonun üzerinde olan bu rakamlar ilimizin potansiyelini gözler önüne sermektedir. Şehrimizde turizm talebini 2025 yılı itibariyle Bakanlığımızdan belgeli 107 otel toplam 7 bin 325 yatak kapasitesiyle karşılamaktadır. 1211 yatak kapasiteli 12 tesis ise yatırım belgesi almış ve inşaat halindedir."
Konuşmaların ardından davetliler etkinlik kapsamında kurumların açtığı stantları gezdi.
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