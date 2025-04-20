Mardin'de Paskalya Bayramı tarihi kilisede düzenlenen ayinle kutlandı

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı tarihi Kırklar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinle kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, koro, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde Özmen, konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Daha sonra ayine katılanlar, kilise bahçesinde bayramlaştı. Bayramlaşmaya Müslümanlar da katıldı.

Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk, önemli bir bayram kutladıklarını söyledi.

Bayramın bütün dünyaya barış ve huzur getirmesini dilediklerini belirten Özberk, "Özellikle Gazze'de yapılan zulmün, Ukrayna-Rusya arasındaki gibi bütün savaşların barışla sonuçlanmasını diliyoruz. Bu bayramda herkes için bütün dünya için dua ediyoruz. Barışın sağlanmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı dine mensup insanların bir arada huzur içinde yaşadığı Mardin'de bayramları hep birlikte kutladıklarını işaret eden Özberk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutladık. Bugün Paskalya Bayramı'nı kutluyoruz. Dediğim gibi 4 bayramı hep birlikte Süryaniler ve Müslümanlar kardeşlik içerisinde, birbirimize saygılı bir şekilde dolu dolu kutluyoruz. Bunun bütün dünyaya örnek olmasını temenni ediyoruz."

Ayine katılan Süryanilerden Züheyr Özberk ise Mardin'de bayramların çok güzel geçtiğini belirtti.

Özberk, "Binlerce yıldır hep birlikte bu coğrafyada kardeşçe kutladığımız bayramı, her zaman kutladığımız şekilde ve sevinçle kutladık. Bu coğrafyada yaşamaktan memnunuz. Paskalya Bayramı'mızın tüm dünyaya, Orta Doğu'ya ve ülkemize huzur getirmesini diliyoruz." şeklinde konuştu.

Paskalya için Rusya'dan gelen Olga Bugrimova ise kutlamaya katıldığı için kendisini çok iyi hissettiğini dile getirerek, "Çünkü ilk defa bunu gördüm ve çok heyecanlı hissediyorum. Çok güzel, muhteşem geçti. Görünce çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.