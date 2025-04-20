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        Mardin'de bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

        Mardin'in Savur ilçesinde bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 14:16 Güncelleme: 20.04.2025 - 14:16
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        Mardin'de bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı
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        Mardin'in Savur ilçesinde bir kişinin caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre ekiplerce, dün İzzettin C'nin (38) İçören Mahallesi'nde bulunan caminin tuvaletinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatıldı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmada katil zanlısının A.T. olduğunu belirledi.

        Şüpheli, Mardin ve Şırnak il jandarma komutanlıklarından ekiplerin düzenlediği operasyonla Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçiş yapacağı sırada yakalandı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Dün, Savur ilçesinin kırsal İçören Mahallesi'ndeki caminin tuvaletinde yerde yatan kişiyi görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrolde İzzettin C. olduğu tespit edilen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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