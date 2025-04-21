Mardin'de "Dara Antik Kenti" konulu toplantı yapıldı

Mardin'de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başkanlığında "Dara Antik Kenti" ile ilgili çalışmaların görüşüldüğü toplantı yapıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Dara Antik Kenti karşılama merkezi ve çevre düzenlemesi proje sunumu, kentte restorasyonu önerilen tarihi yapılar, il ve ilçelerdeki tarihi yapıların korunması ve tanıtılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Müze Müdür Vekili İdris Akgül, Dara Kazı Başkan Vekili arkeolog Devrim Hasan Menteş ve mimar Ömer Yılmaz katıldı.