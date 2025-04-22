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        Mardin'de "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan aracın sürücüsü ve 2 şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken çarptığı polis memurunu yaralayan aracın sürücüsü ve 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 14:00 Güncelleme: 22.04.2025 - 14:00
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        Mardin'de "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan aracın sürücüsü ve 2 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken çarptığı polis memurunu yaralayan aracın sürücüsü ve 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe girişinde dün R.U'nun, kullandığı ve plakası henüz öğrenilemeyen pikapla "dur" ihtarına uymayıp kaçarken aracı üzerine sürmesi sonucu bir polisi yaraladığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü R.U'nun aracında yapılan aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Polis, R.U. ile bağlantılı oldukları iddiasıyla İ.İ. ve E.A'yı da gözaltına aldı.

        3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bu kişilerden R.U., cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", İ.İ., 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" E.A. ise "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Yaralanan polis memurunun Nusaybin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Nusaybin'de dün R.U. idaresindeki pikaptakiler, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, durumun bildirilmesiyle aynı güzergahtaki uygulama noktasında görevli polis memuru kapan atarak aracı durdurmaya çalışmıştı.

        Sürücü, kapandan kurtulmak için aracı polis memurunun üzerine sürmüş, yaralanan polis memuru ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Aracıyla kaçan sürücü daha sonra polislerce gözaltına alınmış, polis memurunun yaralandığı olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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