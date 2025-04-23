Mardin'de Turizm Çalıştayı düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Sınırların Ötesinde Bir Destinasyon" temasıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Artuklu Üniversitesi işbirliğinde organize edilen program Mitanni Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, alanında uzman konuşmacılar turizmin bölgesel kalkınmadaki rolüne dair mesajlar verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, çalıştayın ilçedeki turizmin gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Çakır, "Geçmişte birçok bedel ödemiş bir şehir olarak artık huzurun ve kardeşliğin ön planda olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu süreci değerlendirmek ve Nusaybin'i bir turizm destinasyonu olarak konumlandırmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de Mardin'deki turizmi yalnızca merkezle sınırlı tutmayıp tüm ilçelere yaymayı hedeflediklerini belirtti.