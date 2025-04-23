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        Mardin'de Turizm Çalıştayı düzenlendi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Sınırların Ötesinde Bir Destinasyon" temasıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:26
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        Mardin'de Turizm Çalıştayı düzenlendi
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde "Sınırların Ötesinde Bir Destinasyon" temasıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi.

        Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Artuklu Üniversitesi işbirliğinde organize edilen program Mitanni Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, alanında uzman konuşmacılar turizmin bölgesel kalkınmadaki rolüne dair mesajlar verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, çalıştayın ilçedeki turizmin gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

        Çakır, "Geçmişte birçok bedel ödemiş bir şehir olarak artık huzurun ve kardeşliğin ön planda olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu süreci değerlendirmek ve Nusaybin'i bir turizm destinasyonu olarak konumlandırmak bizim görevimizdir." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de Mardin'deki turizmi yalnızca merkezle sınırlı tutmayıp tüm ilçelere yaymayı hedeflediklerini belirtti.

        Nusaybin'in tarihi ve kültürel zenginliğiyle turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Gök, "Bakanlığımızın desteğiyle ilimizde 10 turizm belgeli tesiste 577 yatak kapasitesi mevcut. 2023 yılında 20 binin üzerinde, 2024 yılında ise 24 bin 456 yerli ve yabancı turist ilimizde konakladı. Bu rakamları artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Programa, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Toprak, MAÜ Nusaybin Neriman ve Celal Özel MYO Müdürü Doç. Dr. Ömer Fazıl Emek, Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Toprak, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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