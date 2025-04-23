Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve gösterilerin sunulduğu programda, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçe Spor Salonunda devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Mardin'in Savur ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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