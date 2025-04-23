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        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

        Mardin'in Savur ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 23.04.2025 - 14:02
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        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı
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        Mardin'in Savur ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        İlçe meydanında gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Spor Salonunda devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve gösterilerin sunulduğu programda, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Kaymakam Fatih Çevik, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Cumhuriyet Savcısı Taylan Över Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amiri Yasin Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Avni Şengül, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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