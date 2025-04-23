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        Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakasında sahasında ağırlayacağı Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:18 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:18
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        Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakasında sahasında ağırlayacağı Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti.

        Antrenmanı Mardin 1969 Spor taraftarları da takip etti. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi.

        Mardin 1969 Spor, bu maçtan galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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