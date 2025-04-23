GÜNCELLEME - Batman'da silahı kazara ateş alan asker şehit oldu

Şehidin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, güvenlik korucuları ve askerler ile şehidin yakınları katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Taş'ın ailesine Türk bayrağını teslim etti.

Törende, Taş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Şehit Taş için Midyat ilçesinin kırsal Altıntaş Mahallesi'ndeki Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı'nda da tören düzenlendi.

Daha sonra şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'in Midyat ilçesine uğurlandı.

Şehit Taş için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

Beşiri Devlet Hastanesine kaldırılan Taş, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Taş, hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş (52), 18 Nisan'da görev yaptığı Beşiri ilçesinde birlik bakım hattında icra edilen silah ve teçhizat bakımı sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

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