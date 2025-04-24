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        Derik Kaymakamı Bayraklı'dan kendisine mektup yazan öğrenciye 23 Nisan sürprizi

        Mardin'in Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, kendisine mektup yazan öğrenciye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:58
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        Derik Kaymakamı Bayraklı'dan kendisine mektup yazan öğrenciye 23 Nisan sürprizi
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        Mardin'in Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, kendisine mektup yazan öğrenciye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sürpriz yaptı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Aysima Erol, Kaymakam Bayraklı'ya mektup yazarak, 23 Nisan'da doğduğunu, bu nedenle çocuk bayramında doğum gününün Kaymakamlık makamında kutlanması ve temsili olarak Kaymakamlık koltuğuna oturmak için istekte bulundu.

        Bunun üzerine Bayraklı, makamında ağırlandığı Erol'a temsili olarak Kaymakamlık koltuğunu bırakarak, hazırlanan pastayla doğum gününü kutladı.

        Yapılan sürprizle büyük mutluluk duyan Erol, Kaymakam Bayraklı'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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