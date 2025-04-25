Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmanı Mardin 1969 Spor taraftarları da takip etti. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadyumunda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

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