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        Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 maçı hazırlıklarını tamamladı

        Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakasında sahasında ağırlayacağı Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:08 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:10
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        Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967 maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 30. hafta müsabakasında sahasında ağırlayacağı Orduspor 1967 maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Şehir Stadyumunda, teknik direktör Ulaş Ulusan yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışmaları ve geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

        Antrenmanı Mardin 1969 Spor taraftarları da takip etti. Taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi.

        Takım, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

        Yarın saat 15.00'da başlayacak müsabakada Mardin 1969 Spor, galibiyet aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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