Mardin'de asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çınarcık Mahallesi'nde bir inşaatın asansör boşluğuna köpek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce düştüğü yerden çıkarılan köpek doğaya salıverildi.
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