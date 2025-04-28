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        Mardin'de asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:20 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:23
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        Mardin'de asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör boşluğuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çınarcık Mahallesi'nde bir inşaatın asansör boşluğuna köpek düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce düştüğü yerden çıkarılan köpek doğaya salıverildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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