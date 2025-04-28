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        Süryani usta yıllar sonra döndüğü memleketinde açtığı pizza salonunda 20 kişiye istihdam sağladı

        Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde pizza salonu açtı, istihdam sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.04.2025 - 15:01
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        Süryani usta yıllar sonra döndüğü memleketinde açtığı pizza salonunda 20 kişiye istihdam sağladı
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        Almanya'da 36 yıl yaşayan Süryani Gabriel Özmen, yıllar sonra döndüğü memleketi Mardin'in kırsal mahallesinde pizza salonu açtı, istihdam sağladı.

        Uzun yıllar Almanya'da pizza ustası olarak çalışan ve kendi işletmesini açan Özmen, 6 yıl önce Mardin'e döndü.

        Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eskikale Mahallesi'nde 5 dönüm alanda pizza salonu kuran Özmen, 20 kişiye de istihdam olanağı sundu.

        Önceki gün açılışı yapılan işletmenin sahibi Özmen, basın mensuplarına, yıllardır yaptığı bu işi doğup büyüdüğü topraklara taşımayı arzu ettiğini söyledi.

        İlerleyen süreçte çalışan sayısını artırarak hem istihdama hem de turizme katkı sunmayı amaçladığını ifade eden Özmen, "Mardin'e ve ülkemize güzel hizmet vereceğiz. Şu anda 20 kişi çalışıyor. 500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitemiz var. Sadece yatırım için gelmedim, ülkemi sevdiğim için geldim. Bölgemize bir katkımız olsun istedik." dedi.

        Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik, Mardin'in turizmde önemli bir konuma ulaştığını belirterek, "Bu işletme hem istihdama hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen de Mardin'i tarihi, kültürü ve gelenekleriyle çok değerli ve kıymetli bulduklarını dile getirerek, pizzanın da bu kültürün bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Özmen, "Midyat ve köylerinde pizza salonu vardı, şimdi Eskikale Mahallesi'ne de açılmış oldu. Gabriel Özmen'e teşekkür ediyorum, Almanya'dan döndü ve köyünde evini yaptı, 'Gelmişken de iş yapalım.' dedi. Memleketimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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