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        Mardin'de "Uzay ve Havacılık" temalı proje yarışması ve bilim festivali düzenlendi

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde "Uzay ve Havacılık" temalı proje yarışması ve bilim festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 14:28 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:12
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        Mardin'de "Uzay ve Havacılık" temalı proje yarışması ve bilim festivali düzenlendi
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        Mardin'in Dargeçit ilçesinde "Uzay ve Havacılık" temalı proje yarışması ve bilim festivali düzenlendi.

        Dargeçit Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Merkezi önünde düzenlenen festivalde 25 okulda hazırlanan 28 proje yarıştı.

        Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, festivalin açılış kurdelesini kestikten sonra stantları gezerek öğrencilerin projelerini inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Festivalde, planetaryum (uzay çadırı), sanal gerçeklik gözlüğü, uzay deneyimi, bilim gösterileri, palyaçolarla baloncuk ve dans etkinlikleri sergilendi.

        Yarışmada, Yunus Emre İlkokulu'ndan Elanur Aydın ve Damla Tokgöz'ün "Elagöz (Uzay Roketi), Atatürk Ortaokulu'ndan İlknur Gümüş, Yasir Duru ve Muhammed Aksal'ın "Uzaktan Kumandalı Uçak Modeli", Dargeçit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İremnur Demir, Reyyan Üstüner ve Şevval Keleş'in "Otonom Gezegen Keşif Robotu" projeleri birinci oldu.

        Kaymakam İpek, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İpek, festivalde amaçlarının çocuklara kendilerine inanmayı öğretmek olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin gösterdiği cesaretin kendileri için motivasyon ve gurur kaynağı olduğunu aktaran İpek, "Öğrencilerimizin gösterdiği irade ve cesaret tam bağımsız olma yolunda bizler için en büyük enerji, motivasyon konumundadır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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