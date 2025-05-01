Mardin'de 1373 motosiklet denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de artan motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına bağlı olarak yaşanabilecek muhtemel kazaları önlemek, sürücü ve yolcuların trafik güvenliğini artırmak amacıyla il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi.

Kent genelinde 59 ekip ve 124 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 1373 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler neticesinde 196 motosiklet sürücüsüne idari yaptırım uygulanırken, 14 motosiklet de trafikten men edildi.

Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve şehrin huzuru için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.