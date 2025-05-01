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        Mardin'de 1373 motosiklet denetlendi

        Mardin'de 1373 motosiklet denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:48 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:48
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        Mardin'de 1373 motosiklet denetlendi
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        Mardin'de 1373 motosiklet denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin'de artan motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına bağlı olarak yaşanabilecek muhtemel kazaları önlemek, sürücü ve yolcuların trafik güvenliğini artırmak amacıyla il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi.

        Kent genelinde 59 ekip ve 124 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 1373 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

        Denetimler neticesinde 196 motosiklet sürücüsüne idari yaptırım uygulanırken, 14 motosiklet de trafikten men edildi.

        Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve şehrin huzuru için denetimlerin artarak devam edeceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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