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        Mardin'de öğrenciler taziyeevleri, park ve bahçeler için malzeme üretiyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, taziyeevleri ile park ve bahçeler için çeşitli malzemeler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:18
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        Mardin'de öğrenciler taziyeevleri, park ve bahçeler için malzeme üretiyor
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, taziyeevleri ile park ve bahçeler için çeşitli malzemeler üretiyor.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde öğrenciler, sedir, oturma bankı, piknik masası, çardak, saksı ve çöp kovası üretimi için kolları sıvadı.

        Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Metal Teknolojisi alanlarında eğitim gören 60 öğrenci, 12 öğretmen gözetiminde ilin tamamına dağıtılmak üzere ilk etapta 300 piknik masası, 400 bank, 500 saksı, 500 çöp kovası ve 200 sedir yapmaya başladı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, AA muhabirine, okulda Mardin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği 5 çeşit ürün yaptıklarını söyledi.

        Taziyeevlerine sedir, şehrin farklı noktalarında kullanılacak saksı, çöp kovaları ile park ve bahçelere bank ve piknik masaları ürettiklerini belirten Gümüş, şunları kaydetti:

        "Üretimler devam ediyor. Yapılan ürünleri belediye ekipleri ihtiyaç duyulan yerlere götürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile 23 milyon liralık bir protokol imzaladık. Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları bu şekilde devam ederse yılsonu itibarıyla ciromuz 30 milyon lirayı bulacaktır. Atölyelerimizde tam kapasite ile 60 öğrencimiz sürekli çalışabiliyor. Öğrencilerimiz bir asgari ücret alabiliyor. Büyükşehir Belediyemiz bu protokol ile öğrencilerimizin istihdamına ve şehrimizin güzelleşmesine katkı sunuyor."

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halef Eraslan ise Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla yapılan protokol çerçevesinde kent donatılarını vatandaşların hizmetine sunduklarını anlattı.

        Öğrencilerden Hamdullah Akkoyun da okulda üretim yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Metal teknolojisi alanında mesleğin birçok inceliklerini öğrendiğini kaydeden Akkoyun, ileride iş yeri açmak istediğini anlattı.

        Şahin Tarhan ise mobilya bölümünde eğitim gördüğünü ve öğretmenlerinin desteğiyle meslek öğrendiklerini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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