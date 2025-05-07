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        Mardin'de maskeli 4 kişinin bir evin kapısını balta ve çekiçle kırması kamerada

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 kişinin bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 23:54 Güncelleme: 07.05.2025 - 23:54
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        Mardin'de maskeli 4 kişinin bir evin kapısını balta ve çekiçle kırması kamerada
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar maskeli 4 kişinin bir evin kapısını çekiç, balta ve levye ile kırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İpek Mahallesi'ndeki bir evin kapısına saat 02.47 sıralarında giden kar maskeli 4 kişi çekiç, balta ve levye ile vurdukları kapıyı kırıp kaçtı.

        Evde yaşayan aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ailenin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Zanlıların kapısını kırdıkları aile ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

        O anlar, evin bulunduğu kattaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, zanlıların saldırıda bulunacakları kata geldiklerinde asansörün kapısının açıldığı, asansörden inmeye çalışan kişiden asansörün kapısını kapatıp uzaklaşmasını istedikleri görülüyor.

        Kayıtlarda, zanlıların kapının üzerindeki güvenlik kamerasını fark edip kırmaya yeltendiği, daha sonra vazgeçip ellerindeki çekiç, balta ve levye ile kapıya vurmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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