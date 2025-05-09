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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Artuklu ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:42
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Artuklu ilçesinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler cadde genelinde yolun zemin iyileştirmesini tamamladıktan sonra asfalt serimine başladı.

        Çalışmalar kapsamında hem araç trafiğinin daha konforlu hale getirilmesi hem de yayaların güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Çalışmalar süresince esnaf ve mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için gerekli önlemler alındı.

        Ekipler, şehir genelinde başlattığı yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürerek, ulaşım altyapısını modern ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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