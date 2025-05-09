Mardin'de acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı

Mardin'de 6 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Erten'in koordinasyonunda, İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı.

Kampüste düzenlenen tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve MAÜ öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 70 kişi katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği Sağlık Hizmetleri MYO binasının 3. katında meydana gelen bombalı saldırı ve patlamada binada mahsur kalanlar kurtarıldı, yaralananlara müdahale edildi.

Yaralıları öğrencilerin canlandırdığı tatbikat, gerçeği aratmadı.

MAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Yunus Emre, ani olaylara müdahale kabiliyetinin geliştirilmesi için tatbikat yaptıklarını belirterek, "Bu tür tatbikatların sürekli tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, bu yıl ikincisini düzenledik." dedi.