Mardin Büyükşehir Belediyesinden engelli ve yaşlılara medikal malzeme desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 10 ilçede yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen hizmetler kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli medikal destekler ulaştırılıyor.

Belediyenin sosyal destek programı çerçevesinde şimdiye kadar birçok engelli ve yaşlıya hasta yatağı, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, yürüteç, tuvalet sandalyesi, hasta bezi, tansiyon ve şeker ölçüm cihazları, havalı yatak ve buhar cihazı gibi medikal ürünler temin edildi.

Bu hizmetlerle engelli ve yaşlı vatandaşların günlük yaşamlarının kolaylaştırılması, toplumsal hayata daha aktif şekilde katılmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Açıklamada, "Engelli ve yaşlı hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Onların ihtiyaçlarını karşılamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve onları yalnız bırakmamak en büyük sorumluluğumuz." ifadelerine yer verildi.