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        Kitap okuma yarışmasına katılan anneler çocuklarının oturduğu sıralarda sınava girdi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 12 okulda düzenlenen sınava anneler katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:31
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        Kitap okuma yarışmasına katılan anneler çocuklarının oturduğu sıralarda sınava girdi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 12 okulda düzenlenen sınava anneler katıldı.

        Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu öncülüğünde "Haydi anne sen de oku" kitap okuma yarışması düzenlendi.

        Yarışma kapsamında anneler psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı "Geliştiren Anne-Baba" kitabını okudu.

        İlçede 12 okulda kitapla düzenlenen sınava anneler katıldı.

        Çocuklarının sıralarında oturan anneler, sınav heyecanı yaşadı, çocukları ve eşleri ise okul bahçesinde onları bekledi.

        Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir, okullarda öğrencileri yönelik sık sık kitap okuma yarışması düzenlediklerini söyledi.

        Annelerin çocuk üzerindeki rolünün çok önemli olduğunu, bu nedenle bu kez annelere yönelik bir yarışma yaptıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

        "Anneler arasında kitap okuma yarışması düzenledik. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin annelerini işin içine kattık. 12 merkez okulda bu sınav yapıldı. Sınava binin üzerinde katılım var. Bu sınavda güzel ödüller koyduk. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Tüm annelerimize teşekkür ederiz. Katılım çok iyi. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Bu işin içinde annelerimiz de var. Amacımız kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırmak. Onların bilgi dağarcığını geliştirmek istiyoruz."

        Anne Nevroz Ok da oğlunun okuduğu okulda sınava girmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

        Kitap okumanın önemine değinen Ok, "Bu yarışmayı kazanan veya kaybeden olmayacak. Hepimiz okuduğumuz için kazandık. Herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Biraz heyecanlıyız. Normalde öğrenciler sınava girer bugün biz girdik." ifadelerini kullandı.

        Anne Hatice Gümüş de 5 çocuğundan 3'ünün okulda eğitim gördüğünü, yıllar sonra sınava girme heyecanı yaşadığını ifade etti.

        Tuğba Ertekin ise sınavın çok iyi geçtiğini kaydetti. Okuduğunu anlama şeklinde olduğu için gayet güzel çözdüğünü düşündüğünü anlatan Ertekin, şöyle konuştu:

        "Bir anne olarak çocuklarıma ilham kaynağı olduğumu düşünüyorum. Onların geleceği için de güzel bir şey oldu. Onların da sınava girme isteği ve kitap okuma istekleri arttı. Herkesin kitap okumasını tavsiye ederim."

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