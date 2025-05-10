Kitap okuma yarışmasına katılan anneler çocuklarının oturduğu sıralarda sınava girdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kitap okuma yarışması kapsamında 12 okulda düzenlenen sınava anneler katıldı.

Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu öncülüğünde "Haydi anne sen de oku" kitap okuma yarışması düzenlendi.

Yarışma kapsamında anneler psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı "Geliştiren Anne-Baba" kitabını okudu.

İlçede 12 okulda kitapla düzenlenen sınava anneler katıldı.

Çocuklarının sıralarında oturan anneler, sınav heyecanı yaşadı, çocukları ve eşleri ise okul bahçesinde onları bekledi.

Kızıltepe Bahçelievler İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Demir, okullarda öğrencileri yönelik sık sık kitap okuma yarışması düzenlediklerini söyledi.

Annelerin çocuk üzerindeki rolünün çok önemli olduğunu, bu nedenle bu kez annelere yönelik bir yarışma yaptıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Anneler arasında kitap okuma yarışması düzenledik. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerimizin annelerini işin içine kattık. 12 merkez okulda bu sınav yapıldı. Sınava binin üzerinde katılım var. Bu sınavda güzel ödüller koyduk. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Tüm annelerimize teşekkür ederiz. Katılım çok iyi. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. Bu işin içinde annelerimiz de var. Amacımız kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırmak. Onların bilgi dağarcığını geliştirmek istiyoruz."