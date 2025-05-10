Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde altyapı sorunu çözüldü

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:28 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde altyapı sorunu çözüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin altyapı ihtiyaçlarını planlayarak çözüm sağlayacak kapsamlı projeler hayata geçiriliyor.

        Bu kapsamda, altyapısı daha önce bulunmayan ve 22 atölyenin faaliyet gösterdiği Midyat Mermerciler Sanayi Sitesine yönelik başlatılan kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

        Yürütülen çalışmalarla 1400 metre uzunluğunda ve 200 milimetre çapında atık su hattı döşendi.

        Ayrıca, bölgede bulunan tekstil fabrikası ve çevredeki yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, bölgenin altyapı ihtiyacına uygun bir sistem oluşturuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?

        Benzer Haberler

        Mardin'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi
        Mardin'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi
        Kitap okuma yarışmasına katılan anneler çocuklarının oturduğu sıralarda sın...
        Kitap okuma yarışmasına katılan anneler çocuklarının oturduğu sıralarda sın...
        Mardin'de ilk arpa hasadı yapıldı; çiftçi gram altınla ödüllendirildi
        Mardin'de ilk arpa hasadı yapıldı; çiftçi gram altınla ödüllendirildi
        Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
        Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
        Midyat'ta masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Midyat'ta masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı (2)
        Mardin'de okul çıkışında öğretmeni öldüren şüpheli yakalandı (2)