Mardin'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "Orman Benim" etkinlikleri kapsamında, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde ilçedeki 36 dekarlık maliye ormanı alanı temizlendi.

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