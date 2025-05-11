Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Şehit anneleri "Anneler Günü"nde Mardin'de bir araya geldi

        Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit anneleri ve yakınları ile gaziler, "Anneler Günü"nde Mardin'de buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit anneleri "Anneler Günü"nde Mardin'de bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit anneleri ve yakınları ile gaziler, "Anneler Günü"nde Mardin'de buluştu.

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV) merkez Artuklu ilçesinde bir otelde "Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor" programı düzenlendi.

        Mardin Valiliği ve Vakfın mütevelli heyeti üyesi ve iş insanı Ferah Kaya'nın destekleriyle düzenlenen programa, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 36 şehit annesi ve aileleri ile gaziler katıldı.

        Programda şehit annelerine gül ve çeşitli hediyeler verildi.

        Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şehit annelerini ve yakınlarını misafir etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Şehitlerin ailelerinin her zaman başlarının tacı olduğunu ifade eden Koyun, "Her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bizler sizlere hizmet etmek için buradayız." dedi.

        TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar da bu programın ilkini Mardin'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Sadece özel günlerde değil her zaman annelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Aylar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Devletimiz ve devlet büyüklerimizden aldığımız güç ve milletimizin desteğiyle vakfımızın çalışmalarını genişleterek bu tarifsiz acınızı biraz olsun azaltabilmek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu vatan için bedeller ödedik, şehitlerimiz canlarını verdiler, gazilerimiz uzuvlarından vazgeçtiler. Devletin terörü kesin bir şekilde bitirecek her adımına, yapacağı her çalışmaya destek veriyoruz."

        Kendisinin de bir gazi olduğunu dile getiren Aylar, gazilerin devletin bekası, milletin huzuru, vatanın bütünlüğü için uzuvlarını kaybettiklerini vurguladı.

        Aylar, şöyle konuştu:

        "Aynı ideal uğruna canım da gitse, kanım da dökülse bu ülkeye canım da kanım da helaldir ama artık genç bedenler toprağa düşmesin, genç insanlar kollarını, ayaklarını gözlerini kaybetmesin. Gazi Lokman Aylar olarak temsil ettiğim kitle adına diyorum ki artık analar ağlamasın, kadınlar dul, çocuklar yetim kalmasın, gençler ölmesin, ülkemizin her tarafı huzur ve mutlulukla dolsun. Silahın, öldürmenin sonu yok. Bu konuda hem devletimiz hem milletimiz kararlı. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni hep beraber Türkiye'yiz."

        Türkiye'nin her ilinden annelerin bu vatan için evlatlarını şehit verdiğini belirten Aylar, "Teröre karşı verdiğimiz mücadelenin sonuna geldiğimizi görmekteyiz." ifadesini kullandı.

        Aylar, "Terörsüz Türkiye" için yürütülen çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bu sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı Başkanı Ziya Sözen ve TÜGŞAV Mardin Şube Başkanı Recep Elibol ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        "Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak"
        Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt!
        Zelenskiy'den Putin'in davetine yanıt!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Beşiktaş'tan 4 gollü zafer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Akkoyun'dan "Anneler Günü" mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan "Anneler Günü" mesajı
        Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı
        Mardin'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Mardin'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Mardin'de yüksekten düşen Nazlı bebek, hayatını kaybetti
        Mardin'de yüksekten düşen Nazlı bebek, hayatını kaybetti
        Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde altyapı sorunu çözüldü
        Midyat Mermerciler Sanayi Sitesinde altyapı sorunu çözüldü
        Mardin'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi
        Mardin'de çölyak farkındalık etkinliği düzenlendi