Mardin'de hırsızlık suçundan aranan 40 şüpheli yakalandı

Ayrıca aranan 17 kişi de yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Yaklaşık bir ay süren denetim ve takip içeren çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri hırsızlık suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 9 Nisan-10 Mayıs'ta çalışma yürüttü.

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