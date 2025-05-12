Mardin'de hırsızlık suçundan aranan 40 şüpheli yakalandı
Mardin'de hırsızlık suçundan aranan aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 40 şüpheli yakalandı.
Mardin'de hırsızlık suçundan aranan aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 40 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri hırsızlık suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 9 Nisan-10 Mayıs'ta çalışma yürüttü.
Yaklaşık bir ay süren denetim ve takip içeren çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.
Ayrıca aranan 17 kişi de yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.
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