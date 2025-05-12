Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de hırsızlık suçundan aranan 40 şüpheli yakalandı

        Mardin'de hırsızlık suçundan aranan aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 40 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 12.05.2025 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de hırsızlık suçundan aranan 40 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de hırsızlık suçundan aranan aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 40 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri hırsızlık suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 9 Nisan-10 Mayıs'ta çalışma yürüttü.

        Yaklaşık bir ay süren denetim ve takip içeren çalışmalar sonucu haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

        Ayrıca aranan 17 kişi de yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        "Ayla"dan acı haber
        "Ayla"dan acı haber
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Mardin'de başladı
        "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Mardin'de başladı
        Mardin'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Mardin'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
        Filistinlilere destek için otomobilini bağışladı
        Filistinlilere destek için otomobilini bağışladı
        Mardin'de bir hayırsever Filistinlilere destek için arabasını bağışladı
        Mardin'de bir hayırsever Filistinlilere destek için arabasını bağışladı
        İŞKUR Mardin İl Müdürü Mahmut Batur, engelli bireylerle bir araya geldi
        İŞKUR Mardin İl Müdürü Mahmut Batur, engelli bireylerle bir araya geldi
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden Anneler Günü'ne özel anlamlı etkinlikler
        Mardin Büyükşehir Belediyesinden Anneler Günü'ne özel anlamlı etkinlikler