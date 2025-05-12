"Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Projesi" Mardin'de başladı

Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle başlatılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programının Mardin'deki ilk saha uygulaması, Selahaddin Eyyübi İlkokulunda gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri sunuldu.

Etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin öğrenciye "Sağlık elçisi" belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukları sağlık alanında bilinçlendirmeyi ve onları toplumda sağlık okuryazarlığının taşıyıcısı haline getirmeyi istediklerini söyledi.

Bütün okullarda Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleriyle program hazırlamaya gayret ettiklerini ifade eden Atak, "Amacımız, sağlık okur yazarlığına katkı sağlamaktır. Çünkü çocukların özellikle davranış değişikliği yapması ve çocukların bilgiyi öğrenmesi, o bilgiyi kendi hayatına tatbik etmesi nispeten daha kolay. Bütün okullarımızda bu programı uygularken çocuklarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz ancak bununla da yetinmiyoruz. Buradaki temel hayallerimizden biri de her bir çocuğun mümkün mertebe birer sağlık elçisi olarak toplumun her noktasına gitmesine fırsat tanımak. Dolayısıyla eğitimleri verirken de bu çocuklarımızı birer sağlık elçisi olarak da topluma tekrardan kazandırmayı hayal ediyoruz." dedi.