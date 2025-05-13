Mardin'de "Gazze ve Sağlık" paneli düzenlendi

Panel, öğrenciler ve akademisyenler tarafından ilgi gördü. ​​​​​​​

Panelde, Gazze'de yaşanan sağlık krizi, savaşın sağlık altyapısına etkileri ve sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar tüm boyutlarıyla ele alındı.

Panel, Doç. Dr. Eşref Araç moderatörlüğünde Dr. Yılmaz Mertsoy ile Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak sergiledikleri duruşları nedeniyle Cesaret Ödülü alan Dr. Öğretim Üyesi Taner Kamacı ve Dr. Öğretim Üyesi Shaymaa S. J. Abdullatif'in katılımıyla yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Sağlık Bilimleri Kongresi, 23 farklı oturumda gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.