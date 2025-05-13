Mardin 2. Kitap Fuarı açılacak

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Mardin 2. Kitap Fuarı" 16-25 Mayıs'ta kitapseverlerle buluşacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen fuarın bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Artuklu Fuar Alanında açılacak fuar, 10 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Etkinlik boyunca birçok yayınevi, yazar, akademisyen ve edebiyatçı Mardinlilerle bir araya gelecek.

İmza günleri, söyleşiler, atölyeler ve panellerle zenginleşecek fuar programı, hem gençleri hem de edebiyat tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor.