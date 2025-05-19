Savur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Törene, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkan Vekili Selahattin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin Coşkun, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, şiirler okundu, tekvando ve jimnastik branşından sporcular gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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