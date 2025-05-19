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        Savur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Mardin'in Savur ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:17
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        Savur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Mardin'in Savur ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

        Savur Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Etkinlikte, şiirler okundu, tekvando ve jimnastik branşından sporcular gösteri yaptı.

        Programda, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

        Törene, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkan Vekili Selahattin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin Coşkun, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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