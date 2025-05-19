Kızıltepe'de asayiş uygulaması yapıldı

Trafik denetimlerinde ise 749 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kurallara uymadıkları tespit edilen 12 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda, 17 ekibin katılımıyla 3 bin 972 kişi kontrol edildi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16-18 Mayıs'ta, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla ilçede belirlenen 5 farklı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.