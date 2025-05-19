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        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli tutuklandı

        Mardin'de, aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 16 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:25 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:25
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        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'de, aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 16 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin ve aranan zanlıların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda, 12-18 Mayıs'ta aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 70 kişi yakalandı.

        Şüphelilerden 54'ü emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 firari hükümlü de işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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