Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli tutuklandı

Mardin'de, aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 16 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin ve aranan zanlıların yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 12-18 Mayıs'ta aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 70 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 54'ü emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 firari hükümlü de işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.