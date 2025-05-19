Mardin'de geliriyle Hatay'a gönül köprüsü kuracak restoran açıldı

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifince Mardin'de açılışı yapılan restoranın geliri, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacında kullanılacak.

Merkez Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'nde, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un eşi Canan Akkoyun'un himayelerinde kurulan ve 25 kişinin istihdam edileceği "Mardin Gönül Mutfağı"nın açılışı için tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Canan Akkoyun, sofraların yalnızca karın doyurmadığını, kalpleri birleştirdiğini, dostlukları büyüttüğünü, yaraları sardığını ve acıları hafiflettiğini söyledi.

"Yaşadığımız üzücü olaylar bizlere bir kez daha hatırlattı ki aramızdaki bağı güçlendiren şey, aslında insanların birbirine uzattığı el. İşte bu sofra da bu elin ta kendisi." diyen Akkoyun, projeye katkı sunan tüm kişilere ve kurumlara teşekkür etti.

Akkoyun, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

- "Çocukların beslenmelerine katkı sağlıyoruz"

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurucularından Şef Ebru Baybara Demir de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun'da depremzedelere sıcak yemek ulaştırmak için 9 Şubat sabahı kurdukları "Gönül Mutfağı Projesi"nin çığ gibi büyüdüğünü ifade etti.

Sürecin başından bu yana Hatay'dan ellerini çekemediklerini ve hala projenin devam ettiğini bildiren Demir, şöyle konuştu:

"4 binden fazla kişi ve kuruluşun bir araya gelmesiyle 8 ilçede, 120 noktada her gün 70 bin kişiye sıcak yemek sunan bir sistem kurduk. Bu sistem sadece yemek pişirmedi, orada hayatları da değiştirmek için çalışma yaptı. Bizim için çok kıymetli olduğu için elimizi oradan çekemedik çünkü hala bir iyileşme söz konusu. Proje kapsamında 30 milyon kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."

2023 yılında gastronominin Nobeli olarak bilinen Bask Mutfak Dünyası (BCWP) ödülünü kazandığını anımsatan Demir, kendisine para ödülü de verildiğini söyledi.