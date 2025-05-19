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        Mardin'de geliriyle Hatay'a gönül köprüsü kuracak restoran açıldı

        Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifince Mardin'de açılışı yapılan restoranın geliri, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacında kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 20:14 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:00
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        Mardin'de geliriyle Hatay'a gönül köprüsü kuracak restoran açıldı
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        Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifince Mardin'de açılışı yapılan restoranın geliri, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki devlet okullarında okuyan öğrencilerin yemek ihtiyacında kullanılacak.

        Merkez Artuklu ilçesinin Şar Mahallesi'nde, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un eşi Canan Akkoyun'un himayelerinde kurulan ve 25 kişinin istihdam edileceği "Mardin Gönül Mutfağı"nın açılışı için tören düzenlendi.

        Açılışta konuşan Canan Akkoyun, sofraların yalnızca karın doyurmadığını, kalpleri birleştirdiğini, dostlukları büyüttüğünü, yaraları sardığını ve acıları hafiflettiğini söyledi.

        "Yaşadığımız üzücü olaylar bizlere bir kez daha hatırlattı ki aramızdaki bağı güçlendiren şey, aslında insanların birbirine uzattığı el. İşte bu sofra da bu elin ta kendisi." diyen Akkoyun, projeye katkı sunan tüm kişilere ve kurumlara teşekkür etti.

        Akkoyun, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

        - "Çocukların beslenmelerine katkı sağlıyoruz"

        Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurucularından Şef Ebru Baybara Demir de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun'da depremzedelere sıcak yemek ulaştırmak için 9 Şubat sabahı kurdukları "Gönül Mutfağı Projesi"nin çığ gibi büyüdüğünü ifade etti.

        Sürecin başından bu yana Hatay'dan ellerini çekemediklerini ve hala projenin devam ettiğini bildiren Demir, şöyle konuştu:

        "4 binden fazla kişi ve kuruluşun bir araya gelmesiyle 8 ilçede, 120 noktada her gün 70 bin kişiye sıcak yemek sunan bir sistem kurduk. Bu sistem sadece yemek pişirmedi, orada hayatları da değiştirmek için çalışma yaptı. Bizim için çok kıymetli olduğu için elimizi oradan çekemedik çünkü hala bir iyileşme söz konusu. Proje kapsamında 30 milyon kişilik sıcak yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."

        2023 yılında gastronominin Nobeli olarak bilinen Bask Mutfak Dünyası (BCWP) ödülünü kazandığını anımsatan Demir, kendisine para ödülü de verildiğini söyledi.

        Demir, para ödülünü Hatay'daki depremzedelere bağışlamak istediğini ancak bunun sürdürülebilir bir projeye çevrilmesinin talep edildiğini aktardı.

        "Topraktan Tabağa Kooperatifi"nin, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile uzun yıllardır büyük çabayla bir araya getirdikleri çok özel proje olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

        "Sosyal bir proje ve burada kazanılan bütün para yatırıma, istihdama ve kadın çiftçilere aktarılıyor. Bunu devam ettirmek, Mardin ile Hatay'ı birbirine bağlayalım istedik. Şu an devam eden bir projemiz var. Hatay'da devlet okullarında günde 3 bin 300 çocuğa sıcak yemek pişiriyoruz. 50 kişilik istihdam sağlayarak çocukların beslenmelerine katkı sağlıyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılında bu sayı 15 bin öğrenciyle başlayacak.

        Mardin Gönül Mutfağı'nda çoğunluğu kadın olan 25 kişi istihdam edilecek. Gelen misafirlere en iyi şekilde yemeğimizi sunacağız. Kazanılan bütün parayla devlet okullarında okuyan çocukların yemek ihtiyacı karşılanacak."

        Konuşmaların ardından Akkoyun, Demir ve Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ile davetliler, restoranın açılışını gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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