Mardin'in tarihi yapılarını resmeden öğrencilerin eserleri Dara Antik Kenti'nde sergilendi

Sergiyi, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar gezdi.

Öğrencilerden Beyzanur Tan da Mor Yuhanna Kilisesi'ni resmettiğini belirterek, bu çalışmasının sergide yer almasının sevincini yaşadığını ifade etti.

Gümüş, "Sergimizde Kasimiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Ulu Cami, Şahkulubey Kümbeti gibi önemli tarihi ve turistik mekanların resimleri yer almakta. Bu resimlerle Mardin'in tarihi eserlerini burada tanıtarak adeta tarihe yolculuk yaşattık." dedi.

Resimlerin Dara Antik Kenti'ni gezmeye gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu ifade eden Gümüş, sergiyi 16 okuldan 250 öğrencinin de ziyaret etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Serginin açılışında, okulun öğrenci ve öğretmenleri, Türkçe, Kürtçe, Arapça, Fransızca ve Süryanice şarkılar seslendirdi.

Kızıltepe ilçesinde Yenikent Anadolu Lisesi öğrencileri, bir yıl boyunca karakalem, kolaj ve farklı tekniklerle tarihi kentin yapılarını resmederek 55 eser hazırladı.

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