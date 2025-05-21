KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Mardin'de konferansa katıldı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Ne ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu olamaz." dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesince Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konferansında konuşan Öztürkler, Kıbrıs'ın sadece bir ada olmadığını, Türk milletinin tarihsel hafızasında ve milli kimliğinde çok güçlü bir yer olduğunu belirtti.

Osmanlı devletinin 1571'de Kıbrıs'ı fethetmesinden bugüne uzanan tarihsel süreçle ilgili bilgi veren Öztürkler, özellikle 1950'li yıllardan itibaren Kıbrıs Türk halkının ciddi baskılara ve saldırılara maruz kaldığını, Kıbrıs Türklerinin benliğini korumaya devam ettiğini söyledi.

- "Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu olamaz"

Öztürkler, "Bugün Filistin'de, Gazze'de yaşananları görüyoruz. Kardeşlerimizin yaşadığı zorluklar ve soykırım dünyanın gözünün önünde cereyan ederken AB mi onlara sahip çıktı, dış güçler mi?" diye konuştu.

"Ne ana vatan Türkiye'nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu olamaz." diyen Öztürkler, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine dikkati çekti. Öztürkler, bu harekatın bir işgal değil, bir barış operasyonu olduğunu, o tarihten bu yana Kıbrıs'ta barış ortamının devam ettiğini vurguladı. Öztürkler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece Türklerin değil Kıbrıslı Rumların da barış içinde yaşamasına vesile olduğunu ifade etti. "Mavi Vatan" kavramının büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sadece jeopolitik değil, aynı zamanda enerji, ekonomi ve egemenlik açısından kritik bir mesele olduğunu dile getirdi. - "O adada her zaman Türkler var oldu, var olmaya da devam edecek" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yakın zamanda KKTC'ye gerçekleştirdikleri ziyarete değinen Öztürkler, Kıbrıs halkı adına kendilerine teşekkür ettiklerini belirtti.