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        Mardin'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:17 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:17
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        Mardin'de simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimledi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda konuşlandırılan tırı ziyaret eden vatandaşlar, emniyet kemeri simülasyon aracına bindi.

        Uygulamada simülasyon aracı ters döndürülerek, vatandaşlar, yavaşlatılmış şekilde trafik kazası anında yaşanabilecek tehlikelere tanıklık etti.

        Trafik polisleri de emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı.

        Simülasyon aracını ziyaret eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafik güvenliğinin sağlanması, trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla yılın farklı zamanlarında çeşitli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

        Mardin'de de bugün itibarıyla Mobil Trafik Eğitim Tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracının uygulamalı eğitimlere başladığını ifade eden Akkoyun, emniyet kemerinin kaza anında ölümleri yüzde 45, yaralanmaları da yüzde 50 azalttığını aktardı.

        Yılın 12 ayında trafik ekiplerince vatandaşlara emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğu konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını anlatan Akkoyun, şunları söyledi:

        "2025 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin öğrencimize emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda eğitimler verilmiştir. Bu uygulamalı eğitimlerle vatandaşlarımızın daha bilgili daha bilinçli olmaları, kazaların önlenmesi adına da faydalı olacağını düşündüğümüz bu çalışmayı ziyaret ettik. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar iştirak ediyorlar. Kendileri de bu simülasyon aracını deneyimliyorlar. Bir kaza anında araç içerisinde nasıl olunacağı ve neler yaşanabileceğini bizzat yaşayarak görüyorlar."

        Akkoyun, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüm sürücülere emniyet kemeri takmaları, aşırı hız yapmamaları ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Akkoyun, Kurban Bayramı'na yönelik de trafik tedbirlerini en üst düzeyde aldıklarını anlatarak, "Tüm görevlilerimiz de vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güvenli seyahat etmeleri noktasında gayret gösteriyorlar. Umuyorum kazasız, sorunsuz bir bayram atlatırız. Alınan tedbirler kadar vatandaşlarımızın kurallara riayet etmeleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da önemli. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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