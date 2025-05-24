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        Mardin'de sağlık çalışanlarına sterilizasyon ve dezenfeksiyon eğitimi verildi

        Mardin'de sağlık çalışanlarına yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 24.05.2025 - 12:41
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        Mardin'de sağlık çalışanlarına sterilizasyon ve dezenfeksiyon eğitimi verildi
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        Mardin'de sağlık çalışanlarına yönelik sterilizasyon ve dezenfeksiyon eğitimi düzenlendi.

        Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği (DAS) ve İl Sağlık Müdürlüğünce Kızıltepe Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Mardin Bölge Toplantısı"na, farklı illerden 350 sağlık çalışanı katıldı.

        Sağlık çalışanlarının dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon konularında bilgi düzeylerini artırmak ve bu alandaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, alanında uzman kişiler tarafından sunum yapıldı, eğitim verildi.

        İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarını Mardin'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Eğitimin önemine değinen Yavuz, çok değerli sunum ve oturumların olacağını kaydetti.

        DAS Başkanı Prof. Dr. Aziz Öğütlü de bu tür toplantı ve eğitimlere devam edeceklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

        Toplantıya, DAS Genel Sekreteri Dilek Zenciroğlu, DAS Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güven Çelebi, sağlık çalışanları ve akademisyenler katıldı.

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