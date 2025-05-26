Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de mobil mamografi aracıyla kırsaldaki 1000 kadına hizmet verildi

        Mardin'de, erken tanı için kırsaldaki kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması yapan mobil mamografi aracı, 3 ayda 1000 kadına hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de mobil mamografi aracıyla kırsaldaki 1000 kadına hizmet verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de, erken tanı için kırsaldaki kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması yapan mobil mamografi aracı, 3 ayda 1000 kadına hizmet verdi.

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, "Kanserden Korkma, Geç Kalmaktan Kork" sloganıyla yola çıkan mobil mamografi aracı, ildeki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara ücretsiz kanser taraması hizmeti sunuyor. Araç sayesinde 3 ayda 1000 kadına ulaşıldı.

        Mobil araç, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yüceli Mahallesi'nde konuşlandı. Burada yaşayan kadınlar, meme ve rahim ağzı kanseri taramasından geçirildi.

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, burada bininci hastaya ulaşarak hizmet sunan sağlık ekiplerine ziyarette bulunarak tebrik etti.

        Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil mamografi aracı ile vatandaşları bilgilendirerek, kanserden korunma yöntemlerini anlattıklarını söyledi.

        Mardin'in tüm kırsal mahallelerinde sağlık okuryazarlığını artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

        "Araçta mamografi cihazıyla taramalarını gerçekleştiriyoruz. Meme kanserinin erken tanısında mamografi ile taranma önemli. Aynı zamanda rahim ağzı kanserinin korunma yöntemlerini, belirtilerini anlatıyoruz. Ücretsiz bir şekilde kanser taramalarını yapıyoruz. Tarama hizmetlerimiz KETEM, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinde devam ediyor. Mobil aracımız ise bu yıl hizmet vermeye başladı. İlk olarak Savur ilçemizde başladık, şu an Kızıltepe'deyiz. Bu yıl içinde bütün ilçelerimizde taramaya devam edeceğiz. Mobil aracımızla 1000'in üzerinde hastamıza ulaşmış olduk."

        Tarama hizmetinden faydalanan 1000. kadın Neriman Örnek (61), hizmetin çok iyi olduğunu belirterek, "Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayağımıza kadar geldiler." dedi.

        Mobil tarama sayesinde erken teşhisle sağlığına kavuşan Medine Turgay (47) da erken tanı sayesinde kanseri yendiğini aktardı.

        Bu sayede çocuklarının başına döndüğünü kaydeden Turgay, "Kanserden korkmayın, tedaviden korkmayın. Her şey ücretsiz yapılıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Hamas, ABD'nin Gazze için ateşkes teklifini kabul etti
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        Hastane bahçesindeki dinlenme alanına daldı!
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!

        Benzer Haberler

        Midyat'ta "Midyat-Musul Güvercin Festivali" düzenlendi
        Midyat'ta "Midyat-Musul Güvercin Festivali" düzenlendi
        Erbakan: Ekonomi alanında da bir an evvel açılım yapmanız gerekiyor
        Erbakan: Ekonomi alanında da bir an evvel açılım yapmanız gerekiyor
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de partisinin il kongre...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mardin'de partisinin il kongre...
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk, 8 yaralı
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3'ü çocuk, 8 yaralı
        Dağlık bölgede ölü bulundu
        Dağlık bölgede ölü bulundu