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        Kızıltepe'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 12:22 Güncelleme: 04.06.2025 - 12:22
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        Kızıltepe'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik Halı Caddesi'nde yapıldı.

        Etkinliğe katılan Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, eşi Emine Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisini ziyaret etti.

        El sanatlarından giyime, takı tasarımından resim, müzik ve daha pek çok çeşitli alanlarda eğitim gören kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği ve müzik dinletilerinin eşlik ettiği programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kaymakam Şahin, sergiyi inceledi ve ürünler hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Hayat boyu öğrenme anlayışı ile yürütülen çalışmalar kapsamında eğitim gören kursiyerlerimiz kendilerini sosyal, kültürel ve mesleki anlamda geliştirmektedirler. Sergimizde emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve usta öğreticilerimizi hem gayretli çalışmalarından hem de ortaya çıkardıkları eserlerden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

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