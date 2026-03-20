        Mardin Haberleri

        Mardin'de farklı inanç gruplarının temsilcileri bayramlaşma programında buluştu

        Mardin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla farklı dine mensup vatandaşlar bayramlaşma programında buluştu.

        Giriş: 20.03.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Süryani Ortodoks Vakfı Başkanı Murat Özberk ve Süryani cemaati katıldı.

        Vali Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri Mardin'de Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşadıklarını söyledi.

        Ramazan ayının birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Akkoyun, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bütün kurumlar ile bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

        Bayramlaşma programına farklı inanç temsilcilerinin de katıldığını dile getiren Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Mardin, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün şehri. Yüzyıllardır bu topraklarda farklı inançta, farklı düşüncede insanlar yan yana yaşamışlar, komşuluk yapmışlar, esnaflık yapmışlar ve bizler de inşallah bu barış ve kardeşlik mirasını daha da güçlendirerek gelecek nesillere daha sağlam bir şekilde aktarmanın gayreti içerisinde olacağız. Gerçekten dünya coğrafyasında maalesef acılar yaşanıyor, kan akıtılıyor. Umarım Ramazan Bayramı barışın ve huzurun tesis edilmesi noktasında bir fırsat olur, bir vesile olur diye ümit ediyorum ve dua ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah."

        Milletvekili Kılıç ise Mardin'de bayramların bütün etnik unsurlarıyla kutlandığını belirtti.

        Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Kılıç, "Mardin'de Ramazan Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik hukukuna dayanarak hep beraber kutluyoruz ve bu birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum." dedi.

        Müftü Türkmen de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde devlet ve millet olarak bir arada kardeşlik içinde güzel bir bayram geçirdiklerini dile getirdi.

        - "Ülkemiz sayesinde savaşların bölgemizde son bulması için gece gündüz dua ediyoruz"

        Metropolit Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere güvenlik güçlerinin, siyasetçilerin ve bütün Müslümanların bayramını kutladı.

        Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştirmesinde önemli günler olduğunu, bayramların dünyaya barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulunan Özmen, şöyle konuştu:

        "İnşallah bu bayram savaşların bertaraf edilmesine, sağlığın, sulhun, bütün güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olur. Özellikle bölgenin bu anlamda Türkiye'nin aklına ve devletin dirayetine, ülkemizin birliğine ve dirliğine ihtiyacı vardır. İnşallah ülkemiz sayesinde savaşların bölgemizde son bulması için gece gündüz dua ediyoruz. Gerçekten çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ramazan Bayramı ve daha sonraki gelecek Paskalya Bayramı barışın, huzurun ve sükunetin bütün bölgeye ve dünyaya hakim olmasını temenni ediyorum."

        Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, gazi ve şehit yakınları, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor

        Mardin'de dilencinin para saydığı anlar kamerada
        Mardin'de dilencinin para saydığı anlar kamerada
        Sınırın sıfır noktasında görevli 'Hudut Kartalları'nın bayram sevinci
        Sınırın sıfır noktasında görevli 'Hudut Kartalları'nın bayram sevinci
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Midyat Belediyesini ziyaret etti
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Midyat Belediyesini ziyaret etti
        Bakan Şimşek Midyat'ı ziyaret etti
        Bakan Şimşek Midyat'ı ziyaret etti
        Mardin'de bayram arifesinde araç yoğunluğu yaşandı
        Mardin'de bayram arifesinde araç yoğunluğu yaşandı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, Ramazan Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, Ramazan Bayramı mesajı