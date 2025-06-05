Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Geleneksel yöntemlerle hazırlanan cevizli sucuk bayramda da damakları tatlandıracak

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de geleneksel yöntemlerle üzüm suyu ve cevizle hazırlanan cevizli sucuk üretimi, Kurban Bayramı dolayısıyla arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel yöntemlerle hazırlanan cevizli sucuk bayramda da damakları tatlandıracak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de geleneksel yöntemlerle üzüm suyu ve cevizle hazırlanan cevizli sucuk üretimi, Kurban Bayramı dolayısıyla arttı.

        Tarihi kentte asırlardır üretilen glikoz içermeyen cevizli sucuk, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla bayramlarda şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunuyor.

        Bol miktarda potasyum, demir, A ve B vitamini içermesi dolayısıyla tüketilmesi önerilen cevizli sucuk üreticileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi talebi karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

        Evlerde kadınların ipe dizdikleri cevizler, daha sonra tesislere getirilerek pekmez ya da üzüm suyundan odun ateşinde hazırlanan bulamaca batırılarak kurumaya bırakılıyor.

        Hazır hale getirilen ve vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ürünler, Türkiye'nin pek çok yerine de gönderiliyor.

        - "Bütün illere kargoyla gönderiyoruz"

        Üreticilerden Ramazan Admış, AA muhabirine, geleneksel yöntemlerle dedelerinden öğrendiği cevizli sucuk yapımını sürdürebilmek ve yaygınlaştırabilmek için Yalım Mahallesi'nde Zınnar mevkisinde tesis kurduğunu söyledi.

        Evlerde kadınların iplere taktıkları cevizleri alarak tesiste asırlık bir gelenekle cevizli sucuk yaptıklarını anlatan Admış, şöyle konuştu:

        "Tatlı olduğu için bayramda daha çok tüketiliyor. Cevizli sucuk bayramın vazgeçilmez ve asırlık lezzetlerinden olduğu için mesaiye başladık ve yoğun çalışıyoruz. Diğer aylarda 200-300 kilogram yapıyorsak bayramlarda 4-5 kat artıyor. Talep çoğaldıkça arkadaşlarımızla beraber daha çok üretmeye çalışıyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere hemen hemen bütün illere kargo ile gönderiyoruz. Yaptığımız sucuk çok lezzetli ve kıvamı yerinde. Müşterilerimizden güzel mesajlar alıyoruz."

        - "Vatandaşlarımızın ağzını tatlandırmak için çabalıyoruz"

        Tesiste çalışan kadınlardan Tuğba Özer (20) de bayram dolayısıyla yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirtti.

        Geleneksel ürünler yaptıklarını kaydeden Özer, "Yoğun bir mesaiye başladık. Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın ağzını tatlandırmak için çabalıyoruz, uğraşıyoruz. Mutluyuz, huzurlu çalışıyoruz. İşimizden de memnunuz." ifadelerini kullandı.

        Evde annesi ve kızıyla birlikte cevizleri ipe dizen Meral Admış ise ailece geçimlerini evde çalışarak sağladıklarını anlattı.

        Günlük 50 kilogram cevizi ipe dizdiklerini, bayram yaklaşınca bu rakamın yaklaşık 200-250 kilogram olduğunu bildiren Admış, "Çok yoğun çalışıyoruz. Çocuklarımızın rızkını çıkarmaya çalışıyoruz. Çok lezzetli olduğu için biz de tüketiyoruz." diye konuştu.

        Kızı Necla Admış da cevizli sucuğa olan rağbet dolayısıyla özellikle bayram öncesinde birçok kadının evde çalışma olanağı yakaladığını ifade etti.

        Kurban Bayramı için çok sayıda cevizi ipe dizdiklerini bildiren Admış, "Bu da bizim kazancımız oluyor. Ev kadınlarının kendi ayakları üzerinde durması lazım. Başka yere gideceklerine evde para kazanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

        - "Şeker ve çikolataya alternatif cevizli sucuk tercih ediliyor"

        Çarşı merkezinde yöresel ürünlerin satıldığı işletmenin müdürü Ayhan Abrek ise Kurban Bayramı öncesi hem turistler hem de kentte yaşayanlar için hazırlıklarını sürdüklerini söyledi.

        Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünlerin daha çok tercih edildiğine işaret eden Abrek, şunları kaydetti:

        "Şeker ve çikolataya alternatif olarak cevizli sucuk daha çok tercih ediliyor. Bununla ilgili de hazırlıklarımızı yaptık. Tercih edilmesinin sebebi doğal olması. Tamamen doğal olan ürünleri de bütün müşterilerimize tavsiye ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Yaz sıcağında rahat uyumanın 17 etkili yolu!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Mardin'de temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi
        Mardin'de temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Midyat'ta bayram denetimi yapıldı
        Midyat'ta bayram denetimi yapıldı
        Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Mardin'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Mardin'de şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması yapıldı
        Mardin'de şehit kabirlerinde bakım ve yenileme çalışması yapıldı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, Kurban Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, Kurban Bayramı mesajı