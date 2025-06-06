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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 09:54 Güncelleme: 06.06.2025 - 09:54
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        Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, mübarek Kurban Bayramı'na erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kurban Bayramı'nın sevinç, sağlık ve güven içinde geçmesini temenni eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Başta milletimiz ve memleketimiz için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerinin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, herkese sağlık ve esenlikler diliyorum."

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